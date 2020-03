Coronavirus. Aggiornamento dati in Lombardia: i casi positivi sono 16.220 (+1.571 rispetto a ieri), i deceduti 1.640 (+220)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 marzo 2020 – “Oggi sono arrivati 14 respiratori

dalla Protezione civile e 30 da terapia sub intensiva dalla

Cina”. Lo ha fatto sapere l’assessore al Welfare della Regione

Lombardia, Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta

Facebook per fare il punto sul Coronavirus ringraziando “chi

continua a dare dimostrazioni di grande solidarieta’ tramite un

lavoro incredibile h24”.

Domani, inoltre, il vicepresidente Fabrizio Sala e il

sottosegretario Alan Christian Rizzi accoglieranno a Malpensa

medici e personale sanitario in arrivo dalla Cina e dagli Stati

Uniti. La delegazione cinese e’ composta da 7 medici fra

intensivisti e immunologi e 3 tecnici e infermieri. Se ne

prevede ne possano arrivare “circa 300”. Sono gia’ arrivati anche

“i primi medici dagli Stati Uniti che domani cominceranno ad

allestire l’ospedale da campo a Cremona.

Da domani, inoltre, all’ospedale San Carlo di Milano, ci saranno “16 nuovi posti di terapia intensiva che raddoppieranno in una settimana circa”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono 16.220 (+1.571 rispetto a ieri)

14.649/13.2729/11.685/9.820/8.725/7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti 1.640 (+220)

/1.420/1.218//966/ 890/744/617/468/333/267/154

– in isolamento domiciliare 4.265 (+398)

3.867/3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva 879 (+56)

823/767/732/650/605/560/466/440/399/359

– i ricoverati non in terapia intensiva sono 6953(+782)

6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati 46.449

43.565/40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

– i dimessi 2.485 (+117)

2.368/2011/1.660/1.198/1.085

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG 3.993 (+233)

3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS 3.300 (+382)

2.918/2.473)/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO 256 (+36)

220/184)/154)/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR 2.073 (+192)

1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC 440(+54)

386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO 1418 (+56)

1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB 376 (+30)

346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI 2.326 (di cui 964 a Milano citta’) (+343)

1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN 465 (+83)

382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV 884 (+83)

801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO 74 (+28)

46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 232 (+32)

202/184)/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 381 in corso di verifica.