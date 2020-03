Coronavirus. Tracciati spostamenti con aiuto gestori telefonia mobile, ancora troppo movimento

Domani a Malpensa volo da Cina con medici e materiale sanitario

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 marzo 2020 – “Con l’aiuto delle compagnie telefoniche, abbiamo potuto verificare gli spostamenti dei lombardi, in questi giorni di emergenza coronavirus. In base ai

movimenti tracciati attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche risulta, in base alle prime stime che dal 20 febbraio ad oggi il calo dei movimenti è stato del 60%. Ci sono

ancora troppe persone che si spostano, corrispondenti al 40% del totale: il consiglio è e resta di rimanere a casa”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala intervenuto in diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie online commentando il grafico elaborato sulla scorta dei

primi dati forniti dai gestori di telefonia mobile.

Nel corso della diretta, è stato anche annunciato che domani, mercoledì 18 marzo, Fabrizio Sala, insieme al sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali, accoglierà

all’aeroporto di Malpensa il volo proveniente da Shanghai con a bordo 20 tonnellate di materiale medico sanitario e un primo gruppo di 7 medici e 3, tra tecnici e infermieri, che sarà

successivamente completato con l’arrivo di circa 300 operatori sanitari.

L’arrivo dell’aereo è previsto alle 16.40.

Il vicepresidente Sala ha ribadito anche i suoi ringraziamenti, a nome di tutti i lombardi, a chi ha generosamente fatto donazione per permettere l’avvio dell’ospedale presso Fiera

Milano in cui si dovrebbero ricavare 500 posti per terapie intensive. “Ringraziamo per le tre donazioni da 10 milioni di euro Silvio Berlusconi, Giuseppe Caprotti di Esselunga e Remo

Ruffini di Moncler – ha detto Fabrizio Sala – senza dimenticare tutti i cittadini lombardi che donano quanto è nelle loro disponibilità. Il più grande ringraziamento va ai cittadini

lombardi che stanno facendo un grande sforzo, molto apprezzato da tutti”.