Coronavirus. Trezzano sul Naviglio, saliti a 10 i casi positivi

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 17 marzo 2020 – “I casi di cittadini trezzanesi positivi al coronavirus sono 10.

Sapete bene che i numeri, sia lombardi che nazionali, crescono.

È inevitabile ci siano nuovi casi anche da noi però rispettando le regole possiamo contenerli.

Collegati ai casi positivi ci sono persone in quarantena obbligatoria e in quarantena volontaria.

Auguriamo pronta guarigione ai nostri concittadini; siamo vicini alle loro famiglie.

2) rilevo ancora troppe persone in giro.

I controlli vengono fatti ma non possono arrivare ovunque.

Fate una buona spesa e poi riducete al minimo i movimenti.

Tutti vorremmo poter fare una passeggiata, una partita di calcetto, ricominciare a praticare il proprio sport, andare in palestra, bere un caffè al bar in compagnia.

Per poterlo fare quanto prima dobbiamo pazientare qualche giorno.

Non è difficile: portiamo rispetto verso chi sta lavorando in svariati settori, uscendo di casa ogni giorno con la paura addosso.

Si, perché siamo tutti umani, tutti preoccupati per questa epidemia che mai avremmo immaginato.

Chi è dispensato a vario titolo ha l’obbligo morale di stare a casa.

Uscire solo se necessario.

Supereremo anche questa: quando, dipenderà da noi.

Buona cena e serata a tutte e tutti” questo il messaggio del Sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero.