(mi-Lorenteggio.com) Albairate, 17 marzo 2020 – Ecco il messaggio del Sindaco Flavio Crivellin:

“Mi è stato notificato ufficialmente che l’esame del tampone di cui attendevamo l’esito è purtroppo risultato positivo e abbiamo il primo caso di Coronavirus ad Albairate.

Tutti i protocolli di sicurezza previsti dall’Autorità Sanitaria sono stati immediatamente attivati.

E’ opportuno che tutti seguano le semplici pratiche personali di prevenzione, e che tutti si comportino con grande senso di responsabilità, rigore e serietà, così da ridurre le possibilità di contagio.

Sottolineo l’importanza di rimanere a casa e uscire solo se strettamente necessario per fare la spesa o per recarsi al lavoro.

Cambiare i nostri comportamenti può essere vitale per preservare la nostra salute e quella dei più fragili.

L’Amministrazione Comunale ha avviato un costante dialogo con le istituzioni coinvolte per monitorare l’evoluzione della situazione e ha messo, e metterà in campo, tutte le azioni informative e operative per la gestione di questa complessa fase.

Ricordo tuttavia che chiunque presenti sintomi, o pensi di essere entrato in contatto con possibili casi di COVID-19, non si presenti direttamente negli ambulatori dei medici senza prima averli contattati telefonicamente.

Per ovvie ragioni di riservatezza, nessuna identità potrà essere comunicata.

Nonostante l’emergenza, stiamo parlando di persone e non di numeri o di casi. Quindi il mio primo pensiero è per questo nostro concittadino e per i suoi famigliari a cui esprimo vicinanza.”