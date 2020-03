Aiutiamo la Protezione Civile di Buccinasco!

Chi volesse contribuire ad affrontare l’emergenza Coronavirus, può effettuare una donazione al Comune (causale: Emergenza Coronavirus). Il ricavato, a cura della Protezione Civile, sarà utilizzato per la gestione quotidiana dei servizi coordinati dal Centro Operativo Comunale

Buccinasco (18 marzo 2020) – Molti cittadini in queste ore ci chiedono come poter contribuire ad aiutare chi è in difficoltà pur non potendo prestare un servizio volontario “sul campo”. Il Centro Operativo Comunale, con assistenti sociali e volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e della Croce Verde Soccorso, è attivo ogni giorni dal lunedì alla domenica per rispondere alle richieste dei cittadini e coordinare i volontari. Che hanno bisogno di dotazioni protettive e di beni di prima necessità da fornire a chi non li può reperire perché in quarantena, positivo al virus, privo di possibilità economiche.

È possibile contribuire con una dotazione effettuando un bonifico al Conto Corrente del Comune che destinerà i fondi alla Protezione Civile proprio per la gestione dell’emergenza e dei volontari del COC.

Ecco le coordinate per effettuare la donazione: Comune di Buccinasco IT 91 M 05696 32650 000002350X13 (Banca Popolare di Sondrio Via Aldo Moro, 9) causale: Emergenza Coronavirus

Redazione