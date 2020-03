Buccinasco. Undici i casi di cittadini positivi al Coronavirus

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 18 marzo 2020 – Coronavirus, ecco, il bilancio alle ore 18.00 dell’18 marzo 2020, come scrive il Sindaco, Rino Pruiti. Nella giornata di oggi, notizia positiva, un cittadino è stato dimesso perché guarito.

“Aumentano i casi di cittadini risultati positivi al virus, ed in maniera esponenziale tutti gli altri che vengono messi in quarantena obbligatoria.

SIAMO ARRIVATI COMPLESSIVAMENTE A 11 CASI, 9 OSPEDALIZZATI E 2 PRESSO IL LORO DOMICILIO. UN DECESSO E UNA GUARIGIONE.

CONTINUIAMO A VEDERE TROPPE PERSONE IN GIRO E NEI PARCHI CONDOMINIALI.

Ci sono altri due casi di cittadini NON residenti che erano in visita E SONO IN QUARANTENA A CASA POSITIVI AL VIRUS.

Tutti i casi sono seguiti, ogni richiesta viene soddisfatta, speriamo che tutti guariscano presto.

Ringrazio le quasi cento persone che si sono fatte avanti come volontari, ora vedremo come impiegarle.

STATE A CASA. USCITE SOLO SE NECESSARIO.

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI”

Redazione