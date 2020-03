Ceriano – Colori e arcobaleni stanno riempiendo Ceriano e Facebook

Successo per l’iniziativa dei bimbi cerianesi #andràtuttobene

(mi-Lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 marzo 2020 – Ne sono stata inviati più di 70 per la pubblicazione su Facebook, ma ce ne sono anche altri appesi in giro per il paese. Sono i disegni colorati con l’arcobaleno realizzati dai bambini di Ceriano Laghetto in questi giorni, raccogliendo l’invito rilanciato anche dall’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, come accade in diversi altri Comuni d’Italia.

L’invito è a realizzare l’arcobaleno, insieme dei colori e simbolo della tranquillità, della pace, del sereno dopo il temporale. Un disegno, tanti colori e l’auspicio di tutti in queste giornate: “Andrà tutto bene”.

“I nostri bambini sono fantastici e hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, inviandoci molte foto per la pubblicazione online. E’ un modo per sentirci uniti e per condividere un messaggio positivo a beneficio di tutti” -commentano gli Assessori all’Istruzione Dante Cattaneo e al Tempo Libero Romana Campi, che hanno lanciato l’iniziativa e che rinnovano l’invito a tutti i bambini e ragazzi: “L’iniziativa continua, vogliamo continuare a colorare i balconi e la pagina Facebook Ceriano Laghetto con i loro bellissimi disegni”.

I disegni si possono realizzare su lenzuola o cartelloni, da appendere poi ai balconi, alle finestre o alle recinzioni delle case.

“Con questa iniziativa aiutiamo i bambini a sviluppare pensieri positivi e a vivere questa situazione anomala e di forti limitazioni in maniera creativa” -aggiunge Cristina Modesto, Consigliera comunale con delega alle politiche per l’Infanzia. “E’ un piccolo gesto per coinvolgere i più piccoli e affrontare insieme a loro, con un linguaggio semplice, anche attraverso il disegno vissuto come un gioco, questa situazione che è complicata per tutti. Può essere un aiuto anche per i genitori, chiamati a condividere l’esperienza con i loro figli”.

Le foto dei disegni realizzati in questi giorni possono essere inviate scrivendo una e-mail a: staffsindaco@ceriano-laghetto.org, mentre quelle pubblicate sono sulla pagina Facebook “Ceriano Laghetto” – Foto Album #andràtuttobene che viene aggiornato settimanalmente.