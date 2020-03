Ceriano Laghetto. Scacchistica cerianese, sfide e lezioni a distanza

L’idea del circolo per battere la noia di questi giorni in casa

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 marzo 2020 – Il circolo scacchistico “Asd Scacchistica Cerianese” che ha sede a Ceriano, nei locali della Scuola primaria don Antonio Rivolta, promuove un’iniziativa per avvicinare nuovi appassionati al gioco degli scacchi, anche attraverso sfide condivise a distanza.

In particolare, il circolo si è reso disponibile ad intrattenere i ragazzi in età scolare o altre persone interessate che sono forzatamente a casa, parlando di scacchi e, soprattutto, giocando a scacchi.

Chi volesse aderire può procedere nel seguente modo:

dotarsi di computer con Skype, chiedere contatto con Claudio Fusi su Skype(quello nella foto con la scacchiera), dotarsi di scacchiera da tenere vicino al computer.

Non è richiesto sapere già giocare a scacchi, solo vero interesse e un po’ di passione. Si chiede di mantenere un comportamento educato. Il primo intrattenimento sarà mercoledì 18 marzo dalle ore 17 alle ore 18.

“Ringrazio la Scacchistica Cerianese per questa opportunità che mette a disposizione di tutti ed in particolare dei bambini e dei ragazzi, per rendere meno pesante questo periodo di limitazioni forzate per tutti. Restiamo a casa, anche a giocare a scacchi” -commenta il Consigliere delegato allo Sport e alle Associazioni, Giuseppe Radaelli.

Redazione