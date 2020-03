Consorzio dei Comuni dei Navigli: avviati servizi straordinari di sanificazione dei centri urbani

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 18 marzo 2020 – La pulizia prima di tutto. Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, che si occupa della gestione integrata dei servizi di igiene ambientale in venti comuni, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, ha programmato e avviato degli interventi straordinari di sanificazione dei centri urbani che interessano marciapiedi, strade e piazze.

Lo scopo è di rendere ancora più pulite le aree pubbliche di competenza, in un momento storico contrassegnato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che sta avendo ovunque forti ripercussioni sociali ed economiche.

Gli operatori adottano due distinte modalità di intervento: da un lato sanificano con prodotti igienizzanti le aree in prossimità dei maggiori punti di interesse pubblico, come uffici e farmacie; dall’altro integrano le normali operazioni di spazzamento delle strade con l’irroramento di un prodotto igienizzante (perossido di idrogeno) nelle quantità consentite dalla normativa.

Le operazioni saranno ripetute più volte fino a quando terminerà lo stato di emergenza.

I comuni del Consorzio sono: Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.

Redazione