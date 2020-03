Coronavirus. A Corsico sospeso il divieto di sosta, chiusi i cimiteri e sospensione rette scolastiche

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 18 marzo 2020 – Per affrontare l’emergenza Coronavirus, ecco alcuni provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale.

E’ stata pubblicata l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 3 del 18 marzo 2020 di chiusura al pubblico del Cimitero comunale e di sospensione del pagamento della quota fissa di frequenza delle scuole dell’Infanzia comunali e statali e dell’Asilo Nido comunale Giorgella dal mese di marzo fino al 3 aprile 2020 e comunque fino all’eventuale ulteriore termine si sospensione stabilito con successive disposizioni.

Con Ordinanza n. 64 del 18 marzo 2020, il Comandante della Polizia Locale ha disposto di sospendere, in via temporanea e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica in atto, il divieto di sosta con rimozione forzata delle auto per la sanificazione di strade e marciapiedi.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale comunicare, con congruo anticipo, il ripristino delle modalità di pulizia che prevedono il divieto di sosta durante le operazioni di lavaggio strade.

Infine, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, al fine di porre in essere le possibili azioni preventive, ’Amministrazione comunale, in questo delicato momento, ha organizzato un servizio di consegna di farmaci e beni di prima necessità, dedicato a persone sole, impossibilitate o limitate negli spostamenti, al fine di evitare il più possibile situazioni a rischio in luoghi chiusi e affollati.

Per attivare il servizio occorre fornire le generalità, l’indirizzo, il numero di telefono e le indicazioni per accedere all’abitazione (interno, piano, citofono).

I volontari della Protezione Civile si recheranno presso l’abitazione del cittadino che ha prenotato il servizio e ritireranno la lista della spesa e/o le impegnative prescritte per il ritiro dei farmaci.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

Sede Protezione Civile

via Bozzi n. 14

Tel. 02.45103101

e-mail: protezionecivile@comune.corsico.mi.it

V. A.