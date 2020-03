Coronavirus. Ad Abbiategrasso il terzo decesso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 marzo 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso:

“Cari cittadini,

devo informarvi, con estrema tristezza, che mi è stato comunicato il decesso di un’altra persona di Abbiategrasso a seguito del contagio. Esprimo a nome di tutta la cittadinanza le più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

Sono quindi tre le persone purtroppo venute a mancare dall’inizio di questa emergenza. Inoltre le autorità sanitarie mi hanno comunicato tre nuovi casi di positività di nostri concittadini.

Come vedete L’EMERGENZA CONTINUA NELLA SUA GRAVITA’ richiamando ciascuno di noi ad un FORTE SENSO DI RESPONSABILITA’

Oggi ho rilasciato una intervista, visibile sui social, in cui ho sottolineato l’importanza di seguire scrupolosamente tutte le disposizioni indicate dalle autorità e, soprattutto, l’importanza di non uscire di casa se non per motivi estremamente necessari.

RIMANIAMO IN CASA

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso

Redazione