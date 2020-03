Coronavirus. Cesano Boscone, supporto psicologico grazie a tre professionisti cesanesi e alla Pastorale giovanile

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 marzo 2020 – Accanto al problema sanitario ed economico, l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha fatto emergere anche altri aspetti delicati come ansie e timori, solitudine e preoccupazioni, acuiti in questi giorni dall’impossibilità di spostarsi.

L’esigenza di rassicurazioni, di conforto o semplicemente il bisogno di fare due chiacchiere, mai come in queste ore di necessario isolamento domiciliare sta diventando essenziale. Motivo per cui l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare un servizio gratuito di sostegno psicologico ai cittadini, grazie alla disponibilità di tre professionisti cesanesi che con grande generosità si sono messi al servizio della loro comunità.

Da domani due psicologhe e un medico psichiatra potranno essere contattati telefonicamente per orientare al meglio i pensieri e le emozioni legati a questo periodo, aiutando le persone a gestire e affrontare i relativi timori, le paure e le possibili dinamiche legate alla malattia, al futuro o alla famiglia.

“Nel corso degli ultimi giorni – ha dichiarato il primo cittadino Simone Negri – mi sono arrivate alcune richieste relative all’esigenza di poter parlare con psicologi e anche con psichiatri per la somministrazione di farmaci. Questo, unito alla presenza di tanti anziani soli, magari malati, per i quali già la Protezione civile sta gestendo in modo davvero straordinario la loro richiesta di spesa e farmaci, ci ha fatto pensare a questo servizio, che per noi è un modo per stare vicino alle persone più fragili, ma anche a coloro che fanno fatica ad adattarsi a questa situazione o semplicemente a chi vuole avere il conforto delle parole di professionisti”. Hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa del Comune: – Giacinta Genovese, psicoterapeuta della cooperativa SUNN Coop, disponibile per la gestione di ansia, attacchi di panico e problematiche familiari. La dottoressa potrà essere contattata al numero 02.486.94.574 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19.

– Chiara Fornoni, psicoterapeuta in formazione, disponibile a comprendere e gestire le emozioni in emergenza sanitaria e le difficoltà all’interno della famiglia. La dottoressa potrà essere contattata al numero 02.486.94.594 nei seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 10.30 alle 12.

– Marco Marzolini, psichiatra e psicoterapeuta, disponibile per un supporto psicologico ed eventuale indicazione di terapia medica. Il dottore potrà essere contattato al numero di cellulare 02.486.94.552 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

“Ancora una volta – ha commentato il vicesindaco Salvatore Gattuso – Cesano si conferma una grande comunità: dall’eccellente lavoro di assistenza, monitoraggio e controllo svolto da Polizia locale, Protezione civile e dipendenti comunali, ai cittadini che in questi giorni ci stanno dando una grandissima mano mettendo a disposizione il loro tempo o le loro competenze al servizio della cittadinanza. A tutti

loro e a tutte le persone che in questo periodo così difficile continuano a lavorare per garantire i servizi essenziali alla popolazione, in primis medici e infermieri, invio con il cuore un doveroso grazie. Anche per i loro sforzi, invito nuovamente tutti a rispettare le misure di contenimento e a non uscire dalle proprie abitazioni se non per il necessario”.

Il servizio di supporto psicologico si aggiunge all’iniziativa dei giovani della Pastorale giovanile di Cesano Boscone che si mettono a disposizione per tenere compagnia alle persone sole tramite il numero 02.458.20.25.102, contattabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; sabato e domenica fino alle 18.

