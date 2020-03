Linea dura a Opera per il contenimento del contagio da Covid19: tutti i divieti

“Ci vuole rigore, consapevolezza e rispetto per arginare i contagi. Bisogna copiare quanto fatto a Wuhan”: le parole del Sindaco Nucera

(mi-lorenteggio.com) Opera, 18 Marzo 2020 – Vietato stazionare nelle aree pubbliche, utilizzare piste ciclabili, strade campestri e strade poderali. E, ancora, vietato sedersi sulle panchine pubbliche o fare jogging e passeggiate in orari diversi da quelli consentiti. Antonino Nucera, sindaco del Comune di Opera, sceglie la linea dura per provare a garantire il contenimento del contagio da Covid19 ed aiutare anche i cittadini più indisciplinati al rispetto delle prescrizioni ‘salvavita’. “Le segnalazioni che mi giungono quotidianamente circa violazioni fondamentali come il divieto di assembramento o il mancato rispetto della distanza interpersonale, che deve essere di almeno un metro, sono tante. Troppe – commenta il Primo Cittadino – come Sindaco ho il dovere di tutelare la salute pubblica. Pur consapevole che molti operesi stanno seguendo le prescrizioni con buonsenso e responsabilità, in numerose occasioni sono state registrate violazioni delle norme. Queste condotte, se non tempestivamente contrastate, possono vanificare gli sforzi e i sacrifici di tutti noi. Pertanto, in virtù dei poteri che ho in materia di sanità e sicurezza, ho adottato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce ulteriori e specifiche prescrizioni che vanno ad aggiungersi a quelle già contenute nei DPCM in vigore”.

Tra gli altri limiti c’è quello di permettere l’attività motoria all’aperto, comprese le passeggiate, solo ed esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 purché effettuata non in gruppo. Anche per gli amici a quattro zampe sono previsti sacrifici. L’ordinanza prevede limitazione dell’accesso alle aree cani con il limite di 3 persone per volta per un massimo di 10 minuti a testa. Inoltre l’area cani utilizzata deve essere nelle immediate vicinanze della dimora del proprietario dell’animale.

“Questo è un periodo difficile per tutti – spiega Antonino Nucera – combattiamo contro un nemico sconosciuto e che ha già fatto numerose vittime. Come amministrazione abbiamo messo in atto una serie di iniziative per limitare i disagi e impedire ai soggetti più fragili di uscire di casa. Ma se vogliamo vincere la guerra serve lo sforzo di tutti”.

Del resto, il Comune di Opera in questa battaglia ha già perso due cittadini.

“Gli agenti della polizia locale saranno impegnati nel controllo del territorio oltre che nei controlli presso le attività commerciali aperte per il rispetto delle prescrizioni imposte dai decreti – conclude il Primo Cittadino -per il controllo delle piste ciclabili, delle campagne e delle zone più nascoste abbiamo messo in campo i droni”.