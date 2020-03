PILONI (PD): “BENE L’ANTICIPO PAC PER IL NOSTRO AGROALIMENTARE. ORA REGIONE ACCELERI AL MASSIMO I TEMPI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2020 – Lo aveva chiesto una decina di giorni fa a Regione Lombardia e ora ci ha pensato il Governo, rispondendo positivamente: “Nel Decreto legge cosiddetto Cura Italia è stato previsto un anticipo della Pac, la Politica agricola comune, dal 50 al 70%. Siamo molto soddisfatti per il settore”, rileva Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd e capogruppo in VIII Commissione Ambiente.

“Adesso la questione ripassa in mano a Regione Lombardia che ovviamente risollecitiamo affinché acceleri al massimo i tempi e semplifichi il più possibile le procedure affinché questi soldi arrivino presto nelle casse delle nostre tante aziende agricole”, aggiunge Piloni.

Come aveva già detto nella lettera inviata all’assessore regionale all’Agricoltura Rolfi, il consigliere dem ribadisce che “questo aumento dell’anticipo darà una boccata di ossigeno in termini di liquidità ai nostri agricoltori operanti nel settore agroalimentare. Tra i tanti comparti in sofferenza in questo difficile momento, questo, per la sua stessa natura, non può permettersi interruzioni”.