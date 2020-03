A2A dona 2 milioni di euro per l’emergenza Covid19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2020 – Per fare fronte alla situazione eccezionale determinatasi a causa della diffusione del Coronavirus (Covid19) e supportare concretamente sia le associazioni impegnate nel sostegno alle persone economicamente più fragili sia le strutture ospedaliere in prima linea nella gestione dell’emergenza, A2A ha deciso di farsi parte attiva nel sostegno dei territori più colpiti attraverso una donazione di 2 milioni di euro così ripartiti: 800mila euro saranno destinati al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano; 800mila euro saranno erogati in favore del Fondo per le famiglie istituito dal Comune di Brescia SOStieni Brescia – Aiuta le famiglie in difficoltà; 400mila euro saranno devoluti tramite il Cesvi di Bergamo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, polo di riferimento per il territorio bergamasco.