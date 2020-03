Coronavirus. A Buccinasco è tolleranza zero: ecco tutti i divieti e sanzioni

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 19 marzo 2020 – RESTIAMO A CASA. Ora non abbiamo più scuse: il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti ha firmato nel primo pomeriggio di oggi un’ordinanza urgente indicando ulteriori prescrizioni e DIVIETI in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

“Troppe persone in queste settimane – spiega il sindaco Rino Pruiti – hanno ignorato le nostre raccomandazioni e le prescrizioni del decreto. Abbiamo visto ragazzi nei parchi e nei prati, i nastri attorno ai giochi tagliati, coppie o più persone insieme a fare la spesa, passeggiate di gruppo. E intanto i contagi aumentano e aumentano le persone positive e in quarantena che dobbiamo assistere. Finché non capiremo che occorre restare a casa, l’emergenza non finirà e questo brutto periodo andrà avanti con il rischio di non avere più le risorse e i posti disponibili negli ospedali. Da oggi quindi tutto vietato, anche le passeggiate solitarie (se non in pochi orari indicati). Mi dispiace ma siamo costretti a farlo per il bene di noi tutti”.

Ecco i contenuti:

1. CHIUSURA DI PARCHI E GIARDINI

2. NO ALL’UTILIZZO DELLE PANCHINE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. VIETATO SEDERSI.

3. NO A STAZIONAMENTI NELLE AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE A USO PUBBLICO, ad eccezione delle aree in prossimità dei supermercati. QUINDI SONO VIETATI I RITROVI: SI STA A CASA.

4. DIVIETO DI UTILIZZO DI PISTE CICLABILI, STRADE CAMPESTRI E PODERALI (se non per spostamenti per lavoro o spesa)

5. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 5 ALLE ORE 7 E DALLE 23 ALLE 24, DA SOLI (MAI IN COPPIA O IN GRUPPO).

Potranno passeggiare senza limitazioni di orari le persone con disabilità gravi, con un solo accompagnatore. 6. LIMITAZIONE DI ACCESSO ALLE AREE CANI: i proprietari dei cani dovranno utilizzare SOLO l’area più vicina alla propria abitazione e sostarvi per un massimo di 10 MINUTI. Potranno entrare TRE PERSONE PER VOLTA, ognuno con il proprio o i propri cani. 7. OBBLIGO DI FARE LA SPESA A CURA DI UN SOLO COMPONENTE DELLA FAMIGLIA.

Attenzione! Chi non rispetta l’Ordinanza, sarà denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro).

V. A.