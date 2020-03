Coronavirus. A Rozzano 33 positivi e 8 decessi, il Sindaco: “Tolleranza zero!”

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 19 marzo 2020 – “Sono sempre più sconcertato dalla superficialità delle persone.

Siamo arrivati a 33 casi più 8 decessi, o capiamo che dobbiamo restare a casa o il contagio non cesserà.

Ho previsto un’ennesima ordinanza con nuove restrizioni, multe e denunce penali per chi non le rispetta.

Tolleranza ZERO!!” questo la comunicazione del Sindaco Ferretti sul Social Facebook, che aggiorna i dati dei positivi e dei decessi in merito all’emergenza Coronavirus.

Il sindaco Gianni Ferretti ha firmato l’ordinanza che prevede la multa di 100 euro e la denuncia penale per i cittadini che non osservano tutte le disposizioni stabilite dal Governo e dalle ordinanze emesse per l’emergenza sanitaria in corso. Nell’ultima disposizione firmata dal primo cittadino sono previsti anche i seguenti divieti:

🔺 Lo stazionamento delle persone in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali, adibiti alla vendita dei prodotti alimentari e di quelli consentiti dalle disposizioni governative

🔺 Il divieto di utilizzo delle panchine sull’intero territorio comunale

🔺 La limitazione dell’accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta, poste unicamente nelle immediate vicinanze dell’abitazione del proprietario dell’animale

🔺 E’ consentita la spesa di generi alimentari, farmaci e altre merceologie consentite dal decreto del Governo ad un solo componente per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario

V. A.