CORONAVIRUS, OSPEDALE DA CAMPO BERGAMO, PRESIDENTE FONTANA: LA STRUTTURA VERRA’ REALIZZATA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2020 – “Oggi pomeriggio avremo la conferma che

i lavori per l’Ospedale da campo di Bergamo riprenderanno e la

struttura sara’ realizzata. Siamo riusciti a recuperare un gruppo

di medici che potranno svolgere il proprio lavoro in questa

sede”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, incontrando la stampa. “Forse c’e’ stata qualche

affermazione un po’ ruvida – ha aggiunto – ma la tensione e’ la

causa di tutto. Credo si possa arrivare alla assoluta volonta’ di

realizzare ospedale, finche’ non avevamo la certezza di trovare i

medici era inutile realizzare una cattedrale nel deserto. Una

volta avuta la conferma di questo i lavori riprenderanno. Oggi

pomeriggio avremo la conferma da parte dell’assessore Gallera”.

Redazione