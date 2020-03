Le nuove tendenze di business che potrebbero ispirarti

Milano, 19 marzo 2020 –

Premessa

Con l’inizio dell’era tecnologica, nuove opportunità di business hanno iniziato ad emergere. Nuove idee imprenditoriali si sono sviluppate anche grazie alle nuove tendenze. Queste idee che prima possibili non erano possibili, oggi possono essere rese quasi tutte possibili. Questo grazie soprattutto alla tecnologia che ha permesso di trasformare queste idee in realtà.

Così alcuni imprenditori hanno avuto idee imprenditoriali che hanno preso come fonte d’ispirazione la soluzione , ad esempio, degli attuali problemi del mondo moderno e della nostra quotidianità, quali il trovare soluzione idonee per l’ambiente come il ridurre la plastica. Così è stato il caso di queste idee di business che sono stati lungimiranti con soluzioni futuristiche come la costruzione di automobili elettriche.

Queste idee erano solo un sogno e mai una realtà, ma, con il progresso tecnologico, questi sogni si sono avverati.

Ecco alcune delle tendenze del business che possono ispirarti a elaborare le tue idee.

1. Sviluppo di software rivolti all’intelligenza artificiale (AI)

Mentre le tecnologie stanno migliorando di giorno in giorno, così anche i metodi di marketing. Infatti gli esperti di marketing, come tendenza, si rivolgono sempre più a piattaforme supportate dall’Intelligenza Artificiale per gestire il loro lavoro. Tecnologie come Google Alexa e Amazon Echo sono le nuove innovazioni. Viene, ad esempio, utilizzato dalle migliori aziende per tenere sotto controllo e gestire gli appuntamenti.

Le funzioni e le attività ripetute sono tutte gestite da robot supportati dall’intelligenza artificiale che rendono il lavoro più semplice per tutto.

2. Presenza virtuale

È diventato molto importante avere una presenza virtuale sui media online. Ciò non solo migliora la reputazione del tuo marchio, ma ti aiuta anche a interagire con il pubblico. Avere la presenza su Internet consente al pubblico di mettersi in contatto con te 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo rafforza un’impressione positiva del marchio.

Molte aziende all’avanguardia utilizzano le piattaforma social per fidelizzare i clienti facendo marketing sui social media. Uno studio, però, ha scoperto che, a volte, il tasso di conversione positivo nel fare social media marketing, è troppo alto per essere considerato vero.

3. Dopo la Generazione X, benvenuto ai Millennial

Le persone così dette Millennial sono ora pronte ad accogliere la Gnerazione X. È stato condotto uno studio che oltre 70 milioni della generazione X raggiungeranno l’età adulta quest’anno. Queste generazioni X sono persone nate dopo il 1998. E nel prossimo futuro avranno il potere maggiore di influenzare il mondo verso un futuro migliore. Quindi, se sei un operatore di marketing, questo sarà il tuo pubblico di destinazione.

4. Apprendimento sociale

Cosa pensi di fare quando qualcuno ti chiede di fare qualcosa? Lo cerchi su Google, vero? Anche per una piccola cosa, abbiamo preso l’abitudine di cercarlo su Google. Se vogliamo apprendere nuove competenze, esaminiamo YouTube. È così che ci stiamo “plasmando”.

E la ragione è che l’apprendimento sui Social è molto più forte dell’apprendimento tradizionale. È stato condotto uno studio sul fatto che oltre il 50% delle persone è legato all’apprendimento sui Social in un modo o nell’altro.

5. Blockchain

Il protocollo Blockchain ha guadagnato popolarità in questi ultimi anni facendo diventare molti investitori inesperti milionari durante la notte. Se nel 2008 avessi investito $ 1000 in bitcoin, oggi avresti più di $ 40.000.000. Questo è quanto è grande questo mercato. Non è mai troppo tardi per investire nelle criptovalute, basta visitare un sito tramite questo link e sarai pronto per i tuoi primi investimenti in criptovaluta.

Molte aziende hanno anche iniziato a sviluppare competenze per la tecnologia Blockchain. Ciò dimostra che il futuro della tecnologia blockchain è piuttosto brillante.

È il tuo turno

Ecco come è il mercato nel 2020. E sarà ancora forte nel prossimo futuro. Il 2021 potrebbe assistere a un nuovo tipo di tendenze commerciali incorporate dalla nuova tecnologia. Non si può mai sapere. Essere sempre preparati è il marketing.

L. M.