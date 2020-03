Milano. Rapinano farmacia armati di coltello: in manette due fratelli di Buccinasco

Martedì sera, pochi minuti dopo una segnalazione giunta in Centrale Operativa per una rapina consumata in una farmacia di Milano, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato 2 fratelli, cittadini italiani di 47 e 43 anni, che si allontanavano dal posto a bordo di una bicicletta.

La perquisizione personale, operata dai poliziotti, ha permesso di rinvenire addosso ai malviventi il coltello e il passamontagna utilizzati per la rapina, nonché la somma di denaro sottratta dalle casse della farmacia.

Sono stati arrestati per rapina in concorso.

V. A.