(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 19 marzo 2020 – L’aggiornamento di mercoledì 18 marzo porta il numero di contagiati da Covid19 a 15. Porta con sé anche la triste notizia del primo decesso a Cornaredo di una persona contagiata da Coronavirus.

“Alla famiglia le condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale.

Tutte le altre persone contagiate dall’inizio di questa emergenza sono state contattate direttamente dal Sindaco e versano in condizioni stazionarie mentre alcune sono sulla via della guarigione e tra qualche giorno torneranno a casa. Tra i contagiati la maggioranza è under 50, segno che anche i più giovani contraggono il virus ed è quindi necessaria l’attenzione di tutti.

Ad oggi è consentito fare attività sportiva all’aria aperta solo singolarmente e senza creare assembramenti, è consentita ma non è obbligatorio svolgerla. Meglio sarebbe per se stessi e per tutti rimanere a casa.

Aggiornamento 16 MARZO

Oggi, lunedì 16 marzo, i nostri concittadini contagiati da Covid19 sono saliti a 12. Purtroppo i dati in aumento sono in linea con quelli di tutta la Regione Lombardia, si tratta di persone il cui contagio è avvenuto più di una settimana fa e nei prossimi giorni speriamo di vedere le conseguenze delle misure restrittive sui numeri che ci vengono forniti.

Il Sindaco si è messo in contatto con tutte loro, salvo pochi casi per cui si sta cercando un contatto con i familiari, e nessuna versa in gravi condizioni. Alcune si trovano presso le strutture ospedaliere della nostra Regione, sono in via di guarigione e verranno dimesse nei prossimi giorni mentre altre con minori sintomi si trovano presso il loro domicilio. Per tutti loro, se necessaria, si attiverà una rete comunale di supporto.

Aggiornamento 14 MARZO

Ad oggi le persone contagiate da Covid19 a Cornaredo sono salite a 7.

Aggiornamento 13 MARZO

Nella comunicazione odierna di ATS è salito a 5 il numero di casi di contagio nel nostro Comune e come ieri il primo pensiero va a loro e alle loro famiglie.

In questo momento è importante seguire tutte le indicazioni e i comportamenti appropriati, riportati dal sito del Ministero della Salute e della Regione Lombardia e che potete trovare anche sul sito comunale. Si invitano i cittadini over 65 a non uscire dal proprio domicilio in quanto soggetti maggiormente a rischio.

ATS della Città Metropolitana di Milano ha attivato un servizio telefonico di ascolto e supporto psicologico rivolto a coloro che sono costretti nella difficile condizione di isolamento e/o quarantena domiciliari a causa dell’infezione da Covid-19 e per i cittadini che la situazione di emergenza e di rischio espone a reazioni emotive e di forte disagio psicologico.

Lo sportello è gestito da professionisti (psicologi e psichiatri) di ATS Milano ed ha la finalità di dedicare attenzione agli aspetti psicologici ed emotivi dell’emergenza coronavirus, offrendo uno spazio di ascolto, accoglienza, confronto e sostegno ai cittadini.

Lo sportello telefonico è attivo al numero 0285782797 ed operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.

Chiediamo a tutta la cittadinanza la massima collaborazione e di avere pazienza perché solo con l’aiuto di tutti questa situazione finirà.

Andrà tutto bene se ognuno di noi farà la sua parte!

Il Sindaco

Yuri Santagostino”

Redazione