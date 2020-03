Bollate. Donate mille mascherine da un’associazione di imprenditori cinesi che lavorano in Italia

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 20 marzo 2020 – Sono mille e arrivano dalla Cina. Sono le mascherine donate dalla MILANO-Zhejiang China association Onlus alla comunità bollatese. A consegnare i due pacchi con il prezioso contenuto al Sindaco Francesco Vassallo e al Presidente del Consiglio comunale Antonio Faranda, sono stati il Presidente WEN Yang Dong e LIN Maofeng, Vice-Presidente nonchè titolare del Ristorante La Cascata di Bollate.

“Un gesto di grande valore in questo momento di difficoltà – ha detto il Sindaco – che testimonia la vicinanza di Italia e Cina, accomunate da questa esperienza devastante della diffusione del Coronavirus. Le mascherine ricevute saranno utilizzate per gli uomini e le donne in prima linea in questi giorni: la Protezione Civile, i Carabinieri e le associazioni ANA e ANC locali”.

Oltre ad aver confermato e ribadito l’amicizia dei nostri Paesi, i due imprenditori hanno anche sottolineato le difficoltà di tutti coloro che, in questo momento, hanno dovuto chiudere le attività e che stanno attingendo ai risparmi per sopravvivere. Inoltre hanno voluto lasciare un messaggio significativo alla nostra città: “In Cina siamo intervenuti drasticamente – hanno detto – e per 100 giorni nessuno è uscito di casa. Questo, ad oggi, è l’unico modo per sconfiggere questo nemico invisibile. Quello che vogliamo dire ai bollatesi, dunque, è RESTATE A CASA”.

A fine incontro, il Sindaco ha donato ai due ospiti una targa ricordo in ceramica realizzata dalla cooperativa La Grufa, mentre il Presidente del Consiglio ha consegnato la medaglia del Comune a nome di tutto il Consiglio comunale.