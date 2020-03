CORONAVIRUS: ROZZA (PD), “SI INTERVENGA NELLE CASE POPOLARI O SARÀ ESCALATION DEL CONTAGIO”

Milano, 20 marzo 2020 – “La Regione sta sottovalutando quanto rischia di accadere nelle case popolari, dove la diffusione del Coronavirus può diventare rapidamente incontrollabile. Bisogna intervenire e siamo già in forte ritardo. L’enorme presenza di anziani, i soggetti fragili, problematici e meno controllabili, le condizioni già di per sé difficili, amplificate dall’obbligo di stare in casa, possono generare un’escalation di problemi e anche di contagi. Stiamo parlando di centomila famiglie solo nella Città Metropolitana di Milano, raggruppate in quartieri da quattromila appartamenti, numeri che danno la dimensione di quel che può accadere. Occorre intervenire, controllare con tamponi a tappeto gli inquilini e quindi assisterli. Oggi gli uffici Aler e MM sono chiusi e c’è ancora meno presidio delle condizioni degli inquilini, ma se partisse il contagio nei caseggiati popolari la situazione a Milano diventerebbe rapidamente drammatica. Dobbiamo evitare di trovarci presto morti in casa perché non si riesce a ricoverarli.”

Così dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza.