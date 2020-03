LA SCOMPARSA DI ENRICO DECLEVA

Il cordoglio di Amici di Milano e del suo presidente Achille Colombo Clerici

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2020 – Achille Colombo Clerici presidente dell’associazione Amici di Milano con i soci tutti partecipa con profondo cordoglio al lutto della famiglia e della cultura milanese e italiana per la scomparsa, dopo una lunga malattia, del professor Enrico Decleva, rettore dell’Università degli Studi di Milano dal 2001 al 2012, presidente della conferenza dei rettori (la Crui) dal 2008 al 2011.

Milanese, Decleva era nato il 18 aprile 1941, e a Milano aveva studiato, vissuto, lavorato. Si era laureato in Lettere alla Statale, lo stesso ateneo che avrebbe guidato e al quale aveva dedicato l’intera esistenza. La sua carriera si era sempre svolta tra le mura della Ca’ Granda: prima professore in Storia contemporanea, poi preside di facoltà dal 1986 al 1997, quindi prorettore tra il 1997 e il 2001. Una personalità straordinaria per grande equilibrio e capacità intellettuale, che ha dato lustro alla città di Milano e un notevole contributo alla cultura del Paese. Decleva è stato, sin dalla fondazione, componente la Giuria del Premio Internazionale AMICI DI MILANO per i giovani.

