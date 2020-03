Opera. Stop all’attività motoria: per i trasgressori previste sanzioni

Nuova stretta dell’Amministrazione Comunale per contenere la diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

(mi-lorenteggio.com) Opera, 20 marzo 2020 – Da oggi e fino al tre aprile, tutte le attività ludiche, ricreative e sportive – comprese le passeggiate e le corsette quotidiane – saranno vietate. Lo ha stabilito il sindaco del Comune di Opera nell’ordinanza firmata questa mattina in qualità di massima autorità territoriale in materia di sicurezza. “Come già previsto nei decreti governativi emanati per il contenimento del virus Covid-19, sono consentiti solo ed esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o per il reperimento di generi di prima necessità e farmaci. – spiega Antonino Nucera, primo cittadino – Purtroppo, sul nostro territorio continuano a verificarsi spostamenti non strettamente necessari e questo ci ha portato ad adottare una linea dura. Abbiamo chiuso parchi pubblici, piste ciclabili o strade poderali; abbiamo vietato l’uso di panchine e ribadito il divieto di assembramento in qualsiasi luogo pubblico e privato, ma a quanto pare non basta. Il rischio contagio è troppo elevato. Pertanto, in questo momento emergenziale, anche l’attività deve essere sacrificata”.

Obiettivo del provvedimento è quello di limitare gli spostamenti ed evitare condotte individuali che espongono al rischio incontrollato di contatto e quindi di diffusione del contagio del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. “Il sistema sanitario è al collasso e il rischio di non poter più accedere ai presidi ospedalieri, anche per sintomatologie che esulano dal Coronavirus, è sempre più concreto. – continua Nucera – Ognuno deve fare il suo: mettere da parte l’egoismo e agire con responsabilità”.

Nell’ordinanza sono disciplinati i comportamenti che devono seguire anche i proprietari di cani d’affezione. Deve essere frequentata l’area cani più vicina a casa. Possono accedervi tre persone alla volta per un massimo di dieci minuti a testa. In alternativa alle aree cani, per le esigenze primarie degli amici a quattro zampe, si possono usare aree distanti dall’abitazione del proprietario non più di 100 metri.

“Purtroppo, il mostro che stiamo combattendo ci ha già portato via due concittadini, un terzo è ricoverato e altre tre famiglie sono in quarantena – conclude il sindaco – Il mio compito è quello di intervenire sui comportamenti dei cittadini, qualora gli stessi non lo facciano autonomamente e responsabilmente, con regole chiare ed efficaci. Con la giunta stiamo cercando di regolamentare ogni situazione, anche quelle che dovrebbero essere gestite con il solo buonsenso. Questo porta a scelte che possono apparire impopolari ma che sono un atto dovuto per la salvaguardia della salute dell’intera popolazione”.

Le sanzioni per la violazione dei regolamenti comunali vano da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. A queste vanno aggiunte le sanzioni per violazioni dei DPCM (100 euro) e le conseguenze penali che, in alcuni casi, queste violazioni prevedono.