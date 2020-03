Poste: pagamento pensioni anticipato al 26 marzo

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2020 – In accordo con l’INPS, è stato deciso di anticipare il pagamento delle pensioni del mese di Aprile a giovedì 26 marzo.

Invitiamo tutti quelli che hanno l’accredito della pensione su Libretti, conti o Postepay a prelevare presso gli ATM.

Per chi riscuote in contanti è stato definita una calendarizzazione per regolare i flussi, il tutto seguendo l’attuale organizzazione degli Uffici di Milano. Giorni e orari sul sito poste.it nella sezione cerca ufficio postale.

