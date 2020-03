Buccinasco, riaprono i banchi alimentari nei mercati

Buccinasco (21 marzo 2020) – Martedì il mercato di via Lomellina, mercoledì in via Bologna, venerdì in via Tiziano, sabato in via Emilia. A partire da martedì 24 marzo riaprono i mercati comunali di Buccinasco per i soli generi alimentari, con ingressi contingentati e controllati dai volontari incaricati dal Comune per garantire la distanza interpersonale di un metro.

Il sindaco Rino Pruiti ha firmato l’ordinanza oggi pomeriggio: “I disagi per chi deve fare la spesa, in particolare gli anziani – spiega il sindaco di Buccinasco – aumentano sempre di più: le lunghe code per entrare nei supermercati e la riduzione degli orari delle strutture annunciate in questi giorni ci hanno convinto a riaprire i mercati, solo per la vendita di generi alimentari. I banchi saranno distanziati e saranno presenti i volontari incaricati dal Comune, in modo da evitare assembramenti”.

“Lancio però un appello a tutti i cittadini – continua il sindaco Pruiti – comportiamoci responsabilmente e con buon senso: usciamo solo se necessario, rechiamoci al mercato o al supermercato da soli (in modo da consentire anche agli altri di poter fare la spesa e diminuire i tempi di attesa), quando ci serve. Siamo a casa e non abbiamo fretta, pensiamo anche agli anziani che soffrono più degli altri nelle lunghe file, potremmo anche cedere il nostro posto”.

Redazione