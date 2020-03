Ceriano – Ulteriori restrizioni per il contenimento del contagio

Vietate anche le attività ludiche e ricreative all’aperto

Ceriano Laghetto, 21 marzo 2020 – L'ultimo decreto del ministro della Salute ha introdotto ulteriori restrizioni da adottare su tutto il territorio nazionale per il contenimento del contagio da coronavirus Covid 19.

Ecco una sintesi di queste restrizioni: non è consentito svolgere attività ludico-ricreativa all’aperto, la passeggiata con il cane è consentita solo in prossimità della propria abitazione, per un tempo limitato e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro da qualsiasi altra persona. I parchi pubblici sono chiusi fino a nuova disposizione. Si raccomanda di non effettuare la spesa giornalmente, per evitare assembramenti all’esterno degli esercizi commerciali. Si invitano le persone anziane ad usufruire del servizio di consegna a domicilio proposto da diversi negozi del paese con il contributo dei volontari. Infine, la raccomandazione più importante è quella di stare a casa.