Coronavirus, De Corato: dislocati i primi 114 militari dell’operazione Strade Sicure

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2020 – “Oggi i 114 militari dell’operazione ‘Strade sicure’ sono stati dislocati in alcuni Comuni lombardi duramente colpiti dal Coronavirus, a partire da Mediglia, che nei giorni scorsi ha registrato diversi decessi in una RSA. Purtroppo, i soldati a disposizione sono molto pochi rispetto alle esigenze della regione che, più di tutte, sta pagando un prezzo altissimo in termini di contagiati e di vittime del Covid-19. Infatti, ci vorrebbero almeno mille militari per la sola Città metropolitana milanese e diecimila soldati per tutta la Lombardia. Ci auguriamo che il Governo provveda presto con l’invio di nuovi e numerosi contingenti”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, alla Polizia locale e all’Immigrazione, Riccardo De Corato.

Oggi, i militari dell’Esercito di Strade Sicure del 2º Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, unitamente ai Carabinieri della Tenenza di Rozzano, sono impegnati da questa mattina nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus nelle principali vie cittadine.