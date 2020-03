CORONAVIRUS: F.BOCCIA, IN 12 ORE OLTRE 1500 DOMANDE PER TASK FORCE MEDICI IN LOMBARDIA. GRAZIE

Subito informati Fontana e Gallera

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 21 marzo 2020 – “In 12 ore sono arrivate oltre 1500 domande di medici volontari che aderiscono alla task force della Protezione Civile. Un risultato straordinario!

Non ci sono parole per ringraziarli così come non ci sono parole per esprimere gratitudine a tutti gli operatori sanitari e al ministro Speranza che sta facendo un lavoro enorme.

Di questa straordinaria partecipazione ho informato anche il Presidente Fontana e l’assessore regionale Gallera, con i quali ho anche parlato della sterile, grave e inutile polemica sulla mascherina Montrasio. Una operazione di sciacallaggio social che anche gli eventuali diretti interessati non comprendono. Quelle mascherine noi le utilizziamo per lavoro ogni giorno e lo faremo sempre per non sottrarre ai medici e al personale sanitario le mascherine chirurgiche”. Così su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Prendiamo atto dei 1.500 medici

volontari che hanno aderito ai nostri appelli e per questo li

ringraziamo. Ci auguriamo che i loro profili specialistici

corrispondano alle professionalita’ per le quali la Lombardia e’

attualmente in sofferenza e che possano entrare presto nella

grande squadra del nostro sistema sanitario che, da 31 giorni,

sta facendo sforzi incredibili per combattere il Coronavirus”.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e

l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, commentano cosi’

l’annuncio del ministro per gli Affari regionali, Francesco

Boccia.

“Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte – aggiungono

Fontana e Gallera – ogni gesto di vicinanza al popolo lombardo.

Abbiamo necessita’ di particolari figure professionali che,

grazie al loro preziosissimo contributo, possano aiutare

concretamente i nostri medici in prima linea dal 20 febbraio

soprattutto nei presi’di sempre piu’ ‘sotto stress'”.

“Un’altra dimostrazione – concludono – il presidente e

l’assessore – di quanto sia grande il cuore dell’Italia che sa

rispondere e reagire nel momento del bisogno”.