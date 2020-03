CORONAVIRUS, LUCENTE (FDI): HO ACCOLTO APPELLO MELONI A DONARE INDENNITA’ DI MARZO PER LOTTA AL CORONAVIRUS

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2020 – “Ho accolto subito l’appello che Giorgia Meloni ha fatto ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e ho donato la mia indennità di marzo per la raccolta fondi della Fondazione Alleanza Nazionale, che devolverà tutto il ricavato alla lotta contro il Coronavirus. Dopo 24 ore, i primi 500.000 euro arriveranno all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Stiamo tutti dando il massimo, con il nostro lavoro sul territorio e con gesti concreti come questo, per fare quanto in nostro potere in questo momento drammatico per l’Italia”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

Redazione