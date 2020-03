Gallarate. Incendio in capannone di produzione plastiche

(mi-Lorenteggio.com) Gallarate (VA) incendio di un capannone industriale per la produzione di plastiche, nella ditta Tekniplex: sei squadre dei vigili del fuoco al lavoro, che hanno domato l’incendio. Arpa Lombardia sul posto per i rilievi ambientali . Nessun ferito.

VIDEO: https://www.facebook.com/andrea.cassani.sindaco/videos/514629922556085/

“Dalle prime verifiche effettuate da Arpa non si sono riscontrati elementi di particolare criticità in ordine alle emissioni in atmosfera. L’incendio è stato causato dall’esplosione durante la manutenzione sugli impianti e ha bruciato prevalentemente olio e non prodotto finito» dichiara in una nota l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo in merito all’incendio nella ditta Tekniplex di Gallarate, “Arpa, come di consueto in questi casi monitorerà l’area dell’incendio anche nelle prossime ore in modo da valutare la presenza di inquinanti nell’aria e fornirà comunicazioni più precise”.

V. A.