Usmate con Velate. Da lunedì al via la sanificazione dei luoghi di maggior frequentazione

Proseguono le azioni del Comune per far fronte alla situazione di emergenza

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, CEM Ambiente effettuerà la sanificazione dei luoghi maggiormente frequentati del territorio comunale a partire dall’inizio di settimana prossima dalle ore 6.30 per la durata del turno di servizio. L’intervento, sebbene non vi siano certezze nell’efficacia dei processi di sanificazione come espresso dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Agenzia di Tutela della Salute, verrà svolto come misura prudenziale.

Già da alcuni giorni è invece in corso la pulizia delle strade con l’aggiunta di prodotti igienizzanti all’acqua utilizzata nelle macchine spazzatrici dei servizi meccanizzati.

PROSEGUONO I CONTROLLI

Su richiesta del Sindaco Lisa Mandelli, proseguono quotidianamente i controlli degli agenti di Polizia Locale sul territorio per vigilare l’osservanza delle disposizioni previste dai DPCM.

“Il mio appello rimane quello di rimanere in casa per tutelare la salute personale e della comunità – sottolinea il Sindaco – dobbiamo fare un sacrificio in queste settimane per poter ritornare quanto prima alla normalità. Se non si rispettano le regole, il momento di ripartire si allontanerà sempre più”.

Anche la Protezione Civile è impegnata in questa emergenza compiendo sopralluoghi lungo le strade e rendendosi disponibile per altre utili attività.

MISURE FINANZIARIE

Il Comune di Usmate Velate ha deciso la sospensione dell’invio degli avvisi di accertamento. Si sta inoltre valutando con attenzione la situazione, in attesa delle decisioni che prenderà il Governo, per far slittare le scadenze di Imu e Tari alla fine del periodo estivo e adottare altre misure qualora fossero consentite da nuove disposizioni legislative nazionali.

ACQUA GRATIS A VELATE

In accordo con la società installatrice e su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a partire da venerdì 20 marzo, la casetta dell’acqua di Velate distribuisce l’acqua gratuitamente. Non è necessaria la tessera per riempire le bottigliere di acqua naturale o gassata, ma è sufficiente schiacciare il pulsante dell’erogatore. Non è stato possibile eseguire la stessa operazione sulla casetta dell’acqua di Usmate a causa di problemi tecnici legati all’impianto esistente.

CHIUSURA AREE VERDI E PARCHI GIOCO

Per ragioni di prevenzione e tutela della salute pubblica, nella giornata di mercoledì 18 marzo il sindaco Lisa Mandelli ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i parchi e delle aree gioco cittadine. Fino al 3 aprile, sarà quindi vietato accedere ai giardini pubblici e usufruire dell’arredo urbano destinato ad accogliere persone o al divertimento dei bambini.

GRATUITA’ PARCHEGGIO INTERSCAMBIO

Il parcheggio di interscambio ferroviario di via Friuli, ad uso dei pendolari possessori di abbonamenti ferroviari, può essere utilizzato gratuitamente a partire da mercoledì 18 marzo 2020 da parte di chi deve comunque recarsi sul posto di lavoro in questo periodo di emergenza.

#ANDRATUTTOBENE

Sono oltre 50 le immagini caratterizzate dall’hashtag #andratuttobene caricate sul portale istituzionale del Comune di Usmate Velate, tutte consultabili nella Gallery dedicata. Le fotografie trasmettono un messaggio di speranza e di positività, lo stesso che da alcune ore è presente sulla facciata del Municipio. Un arcobaleno e un hashtag diventato ormai virale che vogliono unire idealmente le persone, in un momento in cui rimane fondamentale restare al proprio domicilio. Inoltre, in accordo con la Comunità Pastorale, le campane delle chiese suoneranno tutte le sere alle 21 come simbolo di unione collettiva e di riflessione interiore.

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA

È attivo da alcune settimane il numero di emergenza 3421497391, rivolto ad anziani soli e persone in difficoltà, attraverso il quale è possibile richiedere la consegna di farmaci, pasti e spesa a domicilio. Il numero di telefono è raggiungibile nei seguenti giorni e orari: ore 9.00-12.30 e ore 14.30-17.00 da lunedì a venerdì. Al numero risponde personale comunale, che fornirà tutte le indicazioni per poter usufruire del servizio. Il personale non potrà fornire informazioni di carattere sanitario, ma esclusivamente comunicazioni di tipo socio-assistenziale legate a specifici servizi di ambito locale.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Nella giornata di Giovedì 5 Marzo, il Sindaco ha provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale (COC) come previsto dalle disposizioni governative per far fronte all’emergenza Covid-19.

INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale, dall’inizio dell’emergenza, è rivolta costantemente ad attuare tutte le disposizioni dei DPCM che si sono succeduti. È stata intrapresa, fin dal provvedimento del 23 Febbraio, un’attività comunicativa di tutte le informazioni necessarie alla cittadinanza sui provvedimenti emessi (pubblicazione disposizioni, chiusura e aperture con limitazioni, attività consentite…) e sulle corrette pratiche igieniche-sanitarie utili a contrastare l’epidemia. La campagna informativa, oltre alla pubblicazione sul sito, sulla app comunale e sui display dislocati sul territorio, ha previsto la distribuzione di appositi manifesti e locandine nei luoghi più frequentati e l’affissione sulle bacheche comunali.