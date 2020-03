(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 marzo 2020 – Questa notte, ignoti, nella via principale della città, in questi giorni decisamente triste per la situazione che il Paese vive, hanno scritto a carattere cubitali sulla casa di Vigorelli, imbrattando i muri in modo blasfemo. Speriamo che vengano cancellate al più presto.

V. A