Coronavirus. Ad Abbiategrasso il quinto decesso

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 22 marzo 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

“Cari abbiatensi,

anche oggi, con grande tristezza, devo comunicarvi il decesso di un altro nostro concittadino. E’ la quinta persona venuta a mancare a seguito del contagio.

Esprimo, a nome di tutta la nostra comunità, le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.

Inoltre, oggi, le autorità sanitarie mi hanno comunicato 6 NUOVI CASI di positività di nostri concittadini per un totale di 47.

Come vedete L’EMERGENZA CONTINUA NELLA SUA ENORME GRAVITA’ e !!!NON SI FERMA!!!, richiamando ciascuno di noi ad un FORTE SENSO DI RESPONSABILITA’ e A FARE ANCORA DI PIU’ per rispetto di noi stessi e degli altri.

CORAGGIO ABBIATENSI ! METTIAMOCELA TUTTA !!

Ognuno di noi faccia la propria parte. RESTIAMO A CASA e adottiamo TUTTE LE PRECAUZIONI consigliate nella maniera più scrupolosa possibile.

Un grande, grande, grande ringraziamento va a tutte quelle persone più direttamente impegnate e coinvolte in questa battaglia: medici, infermieri, soccorritori, volontari, operatori del sociale, Forze dell’Ordine, Esercito e Polizie Locali.

Un personale ringraziamento, per la collaborazione continua, alla mia Giunta, ai Consiglieri Comunali, ai miei collaboratori, dipendenti comunali e al personale di Amaga.

Ringrazio anche i rappresentanti di tutte le forze politiche di Abbiategrasso che, in questo momento particolare, mi sono vicini e sono partecipi, nelle rispettive funzioni, con suggerimenti e proposte finalizzati al bene della nostra comunità.”

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso .