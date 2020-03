CORONAVIRUS, ASSESSORE GALLERA: OGGI DIMEZZAMENTO CRESCITA DEI POSITIVI, DATI VANNO VISTI IN ARCO TEMPORALE PIU’ AMPIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo 2020 – “I dati sono in chiaro-scuro, ma oggi

sono piu’ in chiaro. Non possiamo cantare vittoria, pero’, perche’

i dati vanno visti in un arco temporale piu’ ampio. Continuiamo a

resistere e per garantire a tutti la possibilita’ di curarsi”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia,

Giulio Gallera, durante la quotidiana diretta Facebook sulla

pagina di LombardiaNotizieOnline per fare il punto

sull’emergenza Coronavirus.

“Oltre all’arrivo dei medici cubani (che andranno a Crema dove

negli “ultimi due giorni si e’ ridotto in maniera significativa

il numero di afflussi giornalieri”) – ha detto l’assessore –

oggi possiamo annunciare anche l’arrivo di medici russi che

andranno a dare un aiuto a Sondalo dove la terapia intensiva puo’

raddoppiare i posti letto per arrivare fino a 16 dove potranno

essere ampliati anche i posti di degenza”.

L’assessore ha anche ringraziato la ONG Hope Onlus che ha

acquistato e donato 16 ventilatori polmonari e che sono gia’

arrivati a Sondalo, Monza e Policlinico.

Intanto sono 500 le persone in piu’ che stanno lavorando negli

ospedali lombardi e 1300 i posti in terapia intensiva.

E sono state piu’ di 3.000 le persone tra specialisti,

specializzandi e medici laureati che hanno risposto all’appello:

di questi 526 sono gia’ stati assegnati alle varie aziende

sanitarie lombarde in difficolta’.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono: 27.206 (+1.691)

ieri: 25.515 (+3.251)

l’altro ieri: 22.264(+2.380)

e nei giorni precedenti:

19.884/17.713/16.220/14.649/13.2729/11.685/9.820/8.725/7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/2.612

– i deceduti: 3.456 (+361)

ieri: 3.095 (+546)

l’altro ieri: 2.549 (+381)

e nei giorni precedenti: 2.168/1.959/1.640/1.420/1.218//966/

890/744/617/468/333/267/154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 13.069 di cui 5.050 con

almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e

8.019 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale

4.057/4.265/3.867/3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/756/722

– in terapia intensiva: 1.142 (+49)

ieri: 1.093 (+43)

l’altro ieri: 1.050(+44)

e nei giorni precedenti:

1.006/924/879/823/767/732/650/605/560/466/440/399/359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.439 (+1.181)

ieri: 8.258 (+523)

l’altro ieri: 7.735(+348)

e nei giorni precedenti:

7.387/7.285/6.953/6.171/5.550/4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2.802/2.217/1.661

– 5800 persone sono uscite e guarite

– i tamponi effettuati: 70.598

ieri:

66.730/57.174/52.244/48.983/46.449/43.565/40.369/37.138/32.700/29.534/25.629/21.479/20.135/18.534/15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 6.216 (+347)

ieri: 5.869 (+715)

l’altro ieri: 5.154 (+509)

e nei giorni precedenti:

4.645(+340)/4.305/3.993/3.760/3.416/2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/1.245/997/761/623/537

BS: 5.317 (+289)

ieri: 5.028 (+380)

l’altro ieri: 4.648(+401)

e nei giorni precedenti:

4.247(+463)/3.784/3.300/2.918/2.473/2.122/1.784/1.598/1.351/790/739/501/413/182/155

CO: 512 (+60)

ieri: 452 (+72)

l’altro ieri: 380(+42)

e nei giorni precedenti:

338(+52)286/256/220/184/154/118/98/77/46/40/27/23/11/11

CR: 2.895 (+162)

ieri: 2.733 (+341)

l’altro ieri: 2.392(+106)

e nei giorni precedenti:

2.286(+119)/2.167/2.073/1.881/1.792/1.565/1.344/1.302/1.061/957/916/665/562/452/406

LC: 872 (+54)

ieri: 818 (+142)

l’altro ieri: 676(+146)

e nei giorni precedenti:

530(+64)/466/440386/344/287/237/199/113/89/66/53/35/11/8

LO: 1.772 (+79)

ieri: 1.693 (+96)

l’altro ieri: 1.597(+69)

e nei giorni precedenti:

1.528(+83)/1.445/1.418/1.362/1320/1.276/1.133/1.123/1.035/963/928/853/811/739/658

MB: 1.108 (+24)

ieri: 1.084 (+268)

l’altro ieri: 816(+321)

e nei giorni precedenti:

495(+94)/401/376/346/339/224/143/130/85/65/64/59/61/20/19

MI: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta’ (+210)

ieri: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta’ (+279)

l’altro ieri: 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172)

e nei giorni precedenti: 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’

(+287)/2.644/2.326/1.983/1.750/1.551/1.307/1.146/925/592/506/406/361

MN: 905 (+63)

ieri: 842 (+119)

l’altro ieri: 723 (+87)

e nei giorni precedenti:

636(+122)/514/465/382/327/261/187/169/137/119/102/56/46/32/26

PV: 1.306 (+112)

ieri: 1.194 (+89)

l’altro ieri: 1.105(+94)

e nei giorni precedenti:

1.011(+33)/978/884/801/722/622/482/468/403/324/296/243/221/180/151

SO: 205 (+26)

ieri: 179 (+16)

l’altro ieri: 163 (+8)

e nei giorni precedenti:

155(+80)/75/74/46/45/45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA: 386 (+27)

ieri: 359 (+21)

l’altro ieri: 338(+28)

310/+45)/265/232/202/184/158/125/98/75/50/44/32/27/23/17

e 616 in corso di verifica.