Coronavirus. Vigili del Fuoco volontari sanificano gli ospedali di Garbagnate e Rho

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 22 marzo 2020 – In queste ore gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Garbagnate Milanese, coordinati da Carlo Dall’Oppio del Comando Provinciale di Milano, hanno eseguito la sanificazione dei Pronto Soccorso, degli ingressi e dei piazzali di carico e scarico merci, negli ospedali di Garbagnate e Rho. I pompieri con il loro mezzo adeguato a questo tipo di lavoro hanno passato a setaccio anche i luoghi di maggior transito di pazienti affetti da coronavirus in modo da disinfettare le aree e renderle sicure.

“Un sentito ringraziamento da parte dell’Asst Rhodense ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Garbagnate che in questi giorni stanno procedendo alla sanificazione delle nostre strutture – dichiara il Direttore Generale, Ida Ramponi – Igienizzare è tra le misure importanti per debellare il coronavirus per questo gli interventi, concordati con il Comando Provinciale, proseguiranno anche nei prossimi”.

Vittorio Aggio