Buccinasco. Cinque i decessi per Coronavirus, la situazione

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 23 marzo 2020 – Ecco, la situazione a Buccinasco in merito all’emergenza Coronavirus, aggiornata dal Sindaco sul Social Facebook:

Anche oggi è un giorno triste che ci addolora, un altro concittadino ci ha lasciato, è deceduto in ospedale. Ancora una volta ho espresso il mio cordoglio alla famiglia.

Ad oggi i nostri caduti sono 5 più uno in fin di vita, una vera e propria strage di persone di tutte le età, una tragedia.

Rendo noto che i nostri casi totali sono saliti a 11, – 9 ospedalizzati e 2 presso il loro domicilio.

IL COC E’ APERTO AI NUMERI : 3336133515 – 3336133567 DALLE 9 ALLE 17 .

DA DOMANI TROVERETE LE MASCHERINE A PREZZO DI COSTO (SENZA NESSUN GUADAGNO PER IL COMUNE NE PER LE FARMACIE COMUNALI) PRESSO LE DUE FARMACIE COMUNALI DI VIA DON MINZONI E VIA MARZABOTTO. NON FINIRANNO MAI PERCHE’ VENGONO FABBRICATE A BUCCINASCO E IL COMUNE HA LA PRIORITA’ ASSOLUTA SULLA PRODUZIONE.

CONTINUEREMO A OLTRANZA LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI MASCHERINE – IN COMUNE – PER LE PERSONE FRAGILI CON PATOLOGIA O PER GLI OVER 65 . SI PUO’ MANDARE UN DELEGATO CON CARTA IDENTITA’ O TESSERA SANITARIA, VIENE TENUTA REGISTRAZIONE DI TUTTO PER I SUCCESSIVI CONTROLLI. IN CASO DI ABUSI SI PROCEDERA’ PENALMENTE.

Anche oggi ci sono state polemiche a cura dei soliti noti che insultano e denigrano l’operato delle istituzioni e dei volontari, ignorateli, lo dico a me stesso per primo, non meritano nemmeno il nostro disprezzo.

Aiutate e state vicino a chi è in difficoltà PER QUALSIASI RAGIONE, oppure ditegli di chiamarci, ci occuperemo noi di lui.

AI VOLONTARI AL MIO PERSONALE E AI SANITARI DICO : GRAZIE DI ESISTERE <3 ! PER TUTTI GLI ALTRI: STATE A CASA. USCITE SOLO SE NECESSARIO.

Rino Pruiti

Sindaco Buccinasco MI