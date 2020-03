Coronavirus. Ad Assago due i cittadini deceduti

(mi-lorenteggio.com) Assago, 23 marzo 2020 – Come in altri Comuni del territorio, l’epidemia si è diffusa e continuano i decessi. Ad Assago, si aggrava il bilancio: morti due cittadini. Il messaggio del Sindaco:

Cari Concittadini,

MAI avrei voluto che arrivasse questo giorno… MAI avrei voluto annunciarvi quanto mi tocca fare, per onestà professionale, per correttezza e trasparenza nei vostri confronti.

Oggi 2 nostri concittadini ci hanno lasciato a causa del CoronaVirus, è stato tutto talmente veloce che sono senza parole… erano marito e moglie, lui mi risultava ricoverato in ospedale, lei non era neanche negli elenchi dei contagiati, ed è stata male in casa.

Mi unisco al dolore della famiglia e di tutti coloro che li conoscevano.

Oltre a queste 2 persone, altri 9 sono positivi ad Assago, alcuni in isolamento a casa, altri ricoverati in ospedale.

E’ nostra premura, appena abbiamo conoscenza di un caso positivo COVID 19, avvisare immediatamente gli amministratori condominiali per la sanificazione del palazzo in questione e anche Ats sulle procedure da attuare, perchè vogliamo fare tutto nel migliore dei modi per proteggere i nostri cittadini.

Però non tutto dipende da me e da noi amministratori, tantissimo DIPENDE DA VOI.

BISOGNA STARE A CASA, QUESTO VIRUS È REALE ED È PERICOLOSO.

Anche ad Assago si sta diffondendo velocemente.

Non mettete a rischio la vostra vita o la vita degli altri per fare una passeggiata STATE A CASA!

Vi abbraccio con affetto, un abbraccio in questo momento è la cosa che ci manca di più.

Stiamo uniti, nonostante la lontananza.

Il Sindaco

Lara Carano

Redazione