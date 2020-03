CORONAVIRUS. DIMESSO’PAZIENTE 1′, AUDIO MESSAGGIO AL PRESIDENTE FONTANA: SI PUO’ GUARIRE,MA INDISPENSABILE STARE A CASA

(mi-lorentggio.com) Milano, 23 marzo 2020 – “Da questa mia esperienza le persone

devono capire che e’ importante stare in casa, la prevenzione e’

indispensabile per non diffondere il virus, anche a costo di

allontanarsi dagli amici e dai propri cari; non sappiamo chi puo’

essere contagioso”. Lo ha detto Mattia, il ‘paziente 1′ che, e’

stato dimesso ed e’ a casa e ha voluto inviare, attraverso un

messaggio audio mandato al presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, un accorato appello “a stare a casa”

“Adesso – ha aggiunto – rispetto al periodo in cui sono stato

ricoverato io, potrebbero non esserci medici disponibili. Da

questa malattia si puo’ guarire. Ringrazio il prof Bruno e tutto

il personale degli ospedali di Pavia e Codogno che con la loro

professionalita’ mi hanno permesso di tornare a vivere”.

“Voglio dimenticare questa brutta esperienza – ha concluso – e

tornare alla normalita’ chiedo pertanto ai media il rispetto

della privacy mia e della mia famiglia”.