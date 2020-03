Cesano Boscone. Il video messaggio di Don Luigi Caldera ai fedeli e il commento alle scritte

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 marzo 2020 – Come in tutta Italia, per l’emergenza Coronavirus, anche in città sono sospese le S. Messe con il popolo, la chiusura degli oratori, la sospensione degli incontri ed il mantenimento dell’apertura delle chiese, così come comunicato lo scorso 6 marzo.

Ecco, il video messaggio del Parroco Don Luigi Caldera a tutta la Comunità Pastorale della Madonna del Rosario.

Dopo gli avvisi:

La Pastorale Giovanile ha messo a disposizione un telefono 024582025102 per chi vuole parlare o avere aiuto dalle ore 10 alle ore 12 alle ore 15 e 17

Il Vescovo Mario mercoledì, 25 festa dell’Annunciazione, celebrerà una Santa Messa per tutti i morti

Alle ore 12.00 del 25 il Papa ha chiesto di recitare alle ore 12.00 il Padre Nostro, mentre, per venerdì 27 alle 18.00 in San Pietro la Benedizione Urbi ed Orbi.

Poi, Don Luigi Caldera, ha commentato le scritte apparse in città l’altra notte, clicca qui per l’articolo, come noi abbiamo riportato., (le foto sono dopo il video).

Ecco, il video da vedere e ascoltare nella sua interezza questo messaggio che ci dona riflessione, fiducia e speranza ad affrontare questo momento.

Vittorio Aggio