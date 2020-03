CORONAVIRUS. ABBIATEGRASSO: RINVIO DI PAGAMENTI E SCADENZE

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 24 marzo 2020 – L’emergenza da Coronavirus Covid-19 costringe tutti a stare nelle nostre abitazioni ed a limitare le nostre uscite alle indicazioni stringenti delle disposizioni che si sono susseguite in questi giorni.

Inoltre la chiusura forzata di molte attività commerciali sta producendo effetti negativi sul tessuto economico, inevitabilmente, anche della città di Abbiategrasso.

Per tenere conto di tali aspetti l’Amministrazione Comunale ha adottato misure coerenti che rinviano diversi adempimenti di pagamento scaduti o di prossima scadenza con l’obiettivo di limitare l’accesso a Pubblici Uffici o istituti bancari e/o postali e di alleviare, per quanto possibile, le difficoltà economiche di molte attività economiche.

Di seguito le misure adottate:

• Per le concessioni di servizi e le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, residenziali e non, il differimento della scadenza di pagamento delle rate non scadute alla data del 8 marzo 2020 e scadenti nel primo semestre, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Conseguentemente gli eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;

• Per il Canone di Occupazione del Suolo Pubblico e delle Aree Pubbliche (COSAP) e per il Canone per l’Installazione di Impianti Pubblicitari (CIMP) il differimento al 30 giugno 2020 delle rate non scadute alla data del 8 marzo 2020. Conseguentemente gli eventuali ritardi rispetto alle scadenze originariamente previste e contenute in avvisi di pagamento già ricevuti e non scaduti alla data del 8 marzo 2020 non daranno luogo a sanzioni, interessi, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 giugno 2020;

• Per la Tariffa Corrispettiva per il servizio d’Igiene Urbana il differimento al 30 giugno 2020 della prima rata relativa all’annualità 2020 e dell’eventuale conguaglio 2019;

• per la rate a qualsiasi titolo concesse dall’ente quale forma di pagamento dilazionato di importi unitari dovuti, non scadute alla data del 8 marzo 2020 e scadenti nel primo semestre, il differimento senza more e interessi al 30 giugno 2020; in conseguenza del differimento tutto il piano di rateazione deve essere considerato variato e traslato.

• Per l’utilizzo delle aree di sosta a pagamento il differimento al 30 giugno 2020 della corresponsione della tariffa per tutti gli abbonamenti con richiesta di rinnovo successiva all’8 marzo 2020 e in scadenza nel primo semestre 2020.

L’Amministrazione si riserva di valutare successivamente in quali termini disciplinare il pagamento dovuto o già avvenuto, relativo a servizi non erogati in ragione della mancata erogazione degli stessi, per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale rinvio è legato alla necessità di fare riferimento agli effetti definitivi dell’emergenza sui vari servizi a consuntivo.

Si coglie occasione per manifestare solidarietà e vicinanza nei confronti delle attività e degli esercizi commerciali anche raccomandando alla cittadinanza tutta a sostenere gli acquisti privilegiando il nostro territorio.

Redazione