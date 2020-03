Coronavirus. Ad Abbiategrasso deceduti altri due cittadini, il messaggio del Sindaco

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 24 marzo 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

“Cari abbiatensi,

anche oggi, con grande tristezza, devo comunicarvi il decesso di altri due nostri concittadini. Sono purtroppo 11 le persone venute a mancare a seguito di questa terribile epidemia. Il prezzo che Abbiategrasso paga a questa emergenza è davvero alto.

Esprimo, a nome di tutta la nostra comunità, le più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari. delle persone che ci hanno lasciato.

“Chi non ha affrontato le difficoltà della vita, non conosce la propria forza” affermava Benjamin Jonson, un celebre drammaturgo del ‘500. E ripensando a questa affermazione, in questi giorni cosi tristi, cupi e dolorosi, voglio sperare anch’io che la nostra comunità, la NOSTRA ABBIATEGRASSO, affrontando con sacrificio e serietà il momento presente, possa tornare a vivere, quando tutto sarà passato, ancora più forte e ancora più bella, prospera e solidale. Nella consapevolezza che CIASCUNO DI NOI ABBIA FATTO FINO IN FONDO LA PROPRIA PARTE nel momento più difficile e impegnativo.

E bisogna, infatti, RIPETERE, ANCORA UNA VOLTA, CHE IL MOMENTO E ‘DIFFICILE e GRAVE e che siamo ben lontani dall’essere usciti dall’emergenza.

In effetti, in controtendenza rispetto a quanto comunicato ieri, dove si era registrata una temporanea stabilizzazione dei casi positivi, OGGI le autorità sanitarie mi hanno comunicato 6 NUOVI CASI di positività di nostri concittadini, che portano il totale a 53. Nove, fortunatamente, sono le persone dimesse e che si avviano verso la guarigione.”

Come vedete L’EMERGENZA CONTINUA e !!!NON SI FERMA!!!

CORAGGIO ABBIATENSI ! METTIAMOCELA TUTTA!

Ognuno di noi faccia la propria parte. RESTIAMO A CASA e adottiamo TUTTE LE PRECAUZIONI consigliate nella maniera più scrupolosa possibile.

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso .