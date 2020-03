Coronavirus. Cesano Boscone, sale a quota 4 il numero dei decessi per Covid-19: i dati

Ecco la quota delle persone contagiate: 21, di cui 9 ricoverati in ospedale, 4 dimessi, 6 sotto osservazione presso il proprio domicilio, 2 ancora in fase di valutazione. Sono invece 35 le persone sul territorio in isolamento presso la propria abitazione

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 marzo 2020 – Si sono registrate ancora due morti per Coronavirus. Salgono quindi a quattro le persone mancate a Cesano Boscone: altri concittadini a cui non potranno essere celebrati i funerali, altre famiglie che non potranno piangere il proprio caro. È anche questo uno dei risvolti più duri del virus che è stato in grado di sospendere la vita di tutti e che non può che toccare la sensibilità di ognuno.

Notevole l’impegno della Protezione Civile in questi giorni, che assiste non solo le famiglie colpite dal virus, ma, garantisce servizi quali la spesa a numerosi cittadini, soprattutto anziani.

“Un pensiero – ha commentato il sindaco Simone Negri – non può che andare a loro e alle loro famiglie. Non è accettabile che tutte queste persone se ne vadano così come foglie che cadono, senza un minimo di attenzione e di saluto. Mi sento in colpa perché, nel dirvelo, mi sembra di comunicarlo per mettere in allerta voi rispetto a questo pericoloso virus, offuscando senza volerlo il ricordo di chi ci ha lasciato. Per questo vi chiedo, se potete, di mettere delle candele alle finestre stasera alle 21. Ricorderemo queste quattro persone e tutte le altre morte in questo periodo (anche non per il Coronavirus) per le quali non è stato possibile celebrare il funerale e ricevere l’ultimo saluto di parenti e amici”. Ha poi aggiunto che chiamerà presto i familiari per cercare di portare, per quanto possibile, la vicinanza da parte delle istituzioni. Rimane invariata, secondo il database di ATS, la quota delle persone contagiate: 21, di cui 9 ricoverati in ospedale, 4 dimessi, 6 sotto osservazione presso il proprio domicilio, 2 ancora in fase di valutazione. Sono invece 35 le persone sul territorio in isolamento presso la propria abitazione.

“In questo momento – ha concluso il primo cittadino – non posso che ringraziare la Polizia locale per l’ottimo lavoro che ogni giorno svolge a favore della cittadinanza. Solo oggi sono state fermate dagli agenti 61 persone per un controllo sulla legittimità degli spostamenti: di queste, quasi tutte hanno attestato con autocertificazioni necessità effettive, tranne 5 che sono state regolarmente denunciate. Ogni giorno sono previste almeno due pattuglie che puntualmente verificano sia i movimenti delle persone, sia il rispetto delle restrizioni negli esercizi commerciali, oltre alla quotidiana sorveglianza svolta sulle persone in isolamento.

Appello accolto dai cittadini, infatti, tanti erano i lumini alle finestre alle ore 21.00, da Villa Marazzi, a quelli posti davanti all’affresco della Madonna in Piazza della Misericordi e in molte vie della città.

A questo controllo, si aggiunge anche il lavoro dei carabinieri, con il monitoraggio del territorio con altrettanti posti di blocco. Continua poi l’instancabile attività della Protezione civile con la consegna della spesa e dei farmaci alle persone più fragili e delle assistenti sociali, costantemente in contatto con le famiglie colpite dal virus, che quotidianamente supportano e si fanno carico delle loro esigenze. A tutti loro va il mio ringraziamento”. Il sindaco rinnova infine l’invito a tutti di restare a casa e spostarsi solo se consentito.

