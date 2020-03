Coronavirus. Tremila tute protettive donate dal distretto di Keqiao alla Città metropolitana di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2020 – Prosegue la solidarietà internazionale nei confronti del nostro territorio. Il distretto cinese di Keqiao, nella Provincia dello Zhejiang, con il supporto delle imprese tessili locali e Huaxia Group Milan, ha donato alla Città metropolitana di Milano 3000 tute protettive certificate CE, che nelle prossime ore verranno distribuite ai Comuni e al sistema sanitario dell’area metropolitana milanese.

Negli ultimi anni il rapporto tra Milano e Keqiao è diventato sempre più stretto, e nel novembre 2018 è stato firmato un memorandum per avviare una collaborazione che ha contribuito a rafforzare il legame tra queste due aree metropolitane.

Così commenta la Vicesindaca Arianna Censi: “Milano, con la sua area metropolitana, è la capitale della moda e del tessile. Il distretto di Keqiao si è aspirato al nostro modello e da qualche anno il legame tra i nostri territori si è fatto sempre più forte e solido. La loro vicinanza e il loro supporto in questa comune lotta contro il virus Covid 19 ci infonde fiducia circa il fatto che non siamo soli in questi momenti difficili per il nostro Paese.”