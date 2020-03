FERROVIE. RADDOPPIO AROSIO-INVERIGO: APPROVATO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2020 – Il progetto di fattibilità tecnica ed

economica del raddoppio tra Arosio e Inverigo (CO) sulla linea

ferroviaria Milano-Seveso-Asso è stato approvato dalla Giunta

regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti

e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

Terzi: opera importante per efficientare servizio ferroviario

“Il raddoppio – spiega Terzi – tra Arosio e Inverigo, con

l’eliminazione del passaggio a livello, rientra nelle azioni per

il potenziamento della linea Milano-Asso, con l’obiettivo di

efficientare il servizio ferroviario. L’intervento non si limita

alla posa del secondo binario ma include un sottopasso pedonale,

migliorie alla viabilità e un nuovo collegamento pedonale”.

Turba: regione lombardia sempre al fianco dei suoi cittadini

“Un progetto importante – ha aggiunto il sottosegretario di

Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio

regionale, Fabrizio Turba – che certamente andrà a migliorare il

trasporto ferroviario di una linea molto utilizzata e allo

stesso tempo migliorerà la viabilità complessiva. Ancora una

volta Regione Lombardia si dimostra sensibile alle istanze dei

comaschi”.

Il progetto prevede la realizzazione di un binario

in affiancamento all’attuale linea a semplice binario, tra le

due stazioni di Arosio e di Inverigo. La lunghezza del nuovo

binario sarà di circa 2,7 km, ma l’intervento coinvolgerà anche

la parte ferroviaria delle due stazioni, i cui fabbricati

distano circa 3 km.

L’opera nel suo complesso prevede inoltre: la messa a standard

delle dotazioni di impianto delle due stazioni; la realizzazione

di un sottopasso pedonale dotato di ascensori nella stazione di

Inverigo che, insieme alla realizzazione di una nuova viabilità

tra la via S. Biagio e via della Vittoria, consentirà la

chiusura del passaggio a livello di stazione; un nuovo

collegamento pedonale tra la stazione di Inverigo ed il

parcheggio del cimitero. (LNews)

