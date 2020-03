Situazione del popolo Italiano, tra supermercati e stare a casa

Milano, 24 marzo 2020 – Il mondo intero è affetto da una malattia il cui impatto economico dovrebbe essere più grave della malattia stessa.

Il protocollo di contenimento adottato dalla maggior parte dei paesi del mondo per prevenire la diffusione del Coronavirus, minaccia la vita quotidiana, mette in pericolo i mercati mondiali e minaccia l’economia.

Da quando la pandemia è stata dichiarata e l’isolamento obbligatorio è stato assunto per praticamente tutti i cittadini, la vita si è fermata, le aziende non producono e ci sono migliaia di nuovi disoccupati a causa del coronavirus. L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha avvertito che la pandemia può distruggere fino a 24,7 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, superando così il conto del lavoro della crisi finanziaria del 2008, che ha provocato l’eliminazione di 22 milioni di posti di lavoro lavoro.

“Non è più solo una crisi sanitaria globale, è una grave crisi economica e del lavoro che sta avendo un forte impatto sulle persone”, ha dichiarato Guy Ryder, direttore generale dell’OIL.

L’Italia, che è oggi il secondo paese con più casi di Covid-19, oltre 59.000 ad oggi, sta essendo anche dei favoriti del terzo settore: “centinaia di mascherine” sono state donate al Comune di Milano che ha deciso di metterle a disposizione dei medici della città. Nonostante, l’Italia è una delle più colpite dal punto di vista economico da quando è stata assunta come politica pubblica, la quarantena di tutti il paese.

Lo stato italiano in questo momento

L’esecutivo di Giuseppe Conte ha approvato lunedì un pacchetto di 25.000 milioni di euro per aiutare il sistema economico italiano.

Tra le misure che sono state decise in Italia ci sono 3.500 milioni destinati a rafforzare il sistema sanitario e la protezione civile, che stanno gestendo questa crisi, ha spiegato in dettaglio il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Ha insistito sul fatto che si tratta solo di un pacchetto di pronto soccorso. Più arriverà. L’uso di questi primi 25.000 milioni di euro comporterà per il paese una deviazione del suo deficit per questo 2020 al 3,3%, dal 2,2% calcolato lo scorso settembre.

In questa prima risposta, ci saranno aiuti di 10.000 milioni per sostenere l’occupazione, tra cui sussidi per i disoccupati, ma anche un sostegno di 600 euro in questo mese di marzo per i lavoratori autonomi.

Sarà facilitato il congelamento del pagamento della quota dei mutui per coloro che non riscuotono in questi giorni o hanno perso il lavoro e la sospensione temporanea degli obblighi fiscali delle società e dei cittadini. Ad esempio, le tasse e i contributi sono sospesi per le aziende che fatturano fino a due milioni di euro. Ci sarà anche un sostegno speciale (anche fatto da “diversi sostenitori“) per i settori più colpiti, come il turismo o l’ospitalità, e verrà favorito l’accesso delle imprese al credito.

“È una potente misura economica. Stiamo cercando di costruire, con gli sforzi di tutti gli italiani, un vero e proprio argine per proteggere aziende, famiglie e lavoratori. Vogliamo che l’Europa ci segua su questa strada ”, ha sottolineato il Primo Ministro nella presentazione.

Recessione economica del paese

Agnieszka Gehringer, senior analyst presso il Flossbach von Storch Researc Institute, conduce un’indagine sull’impatto che il coronavirus potrebbe avere in Italia, prendendo come riferimento la recessione del 2009-2010, affermando che “anche una leggera recessione economica aumenterebbe il rapporto debito / PIL in Italia a più del 140% nei prossimi due anni.

Una recessione grave il doppio, che purtroppo sembra più probabile, porterebbe ad un aumento del rapporto debito / PIL di oltre 10 punti percentuali, portandolo al 147% nel 2022. Inoltre, secondo l’esperienza degli ultimi decenni, l’aumento del Il debito pubblico in Italia ha più probabilità di essere permanente che temporaneo.

Con un rapporto debito verso il 150% del PIL, è improbabile che l’Italia possa accedere ai mercati finanziari senza un aiuto esterno. Data la limitata capacità di finanziamento del meccanismo europeo di stabilità, sembra inevitabile che la Banca centrale europea dovrà assumere il ruolo di prestatore di ultima istanza per il governo italiano ”.

Quotidianità delle persone comuni

Questa pandemia e soprattutto la quarantena rappresentano anche un impatto psicologico sulla popolazione, poiché altera drasticamente la vita quotidiana dei cittadini italiani. Come parte delle misure di isolamento, le interazioni devono essere fatte attraverso schermi, le persone non possono abbracciarsi, stringere la mano o baciarsi, devono tenersi reciprocamente, il misuratore di distanza minima richiesto dalla legge dalle autorità.

Con questo clima incerto e con il molto tempo da passare in casa, molte persone si dedicano ai giochi e intrattenimento online. Nelle strade regna il silenzio, non ci sono più turisti. Il traffico sulle strade è scomparso, le attività sportive sono state rinviate. Muoversi o radunarsi per le strade può essere punito con la reclusione o sanzioni economiche. Ristoranti, musei, teatri, scuole, università, saranno chiusi fino all'inizio del prossimo mese.

Sono aperti solo i negozi essenziali per la sopravvivenza: farmacie e supermercati. Le persone acquistano le loro disposizioni. Alcuni prodotti scompaiono, altri sono scarsi e i loro prezzi aumentano a causa della necessità di possederli. Gli impatti economici negativi che questa pandemia ha avuto su tutta la popolazione, aggiunti al cambiamento delle dinamiche sociali nate a seguito di una massiccia quarantena, oltre all’incertezza e alla disinformazione che ruota attorno alla pandemia, sono generatori di paura, ansia, depressione e solitudine nella popolazione, in particolare il settore più vulnerabile: gli anziani.

