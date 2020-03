BAREGGIO – SPESA NEI SUPERMERCATI, ALCUNE PRECISAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 25 marzo 2020 – Il Sindaco di Bareggio, Linda Colombo, ci invia queste precisazioni:

“Viste le tante domande e obiezioni ricevute, da cittadini sia di Bareggio sia di Sedriano, vorrei puntualizzare alcune cose per quanto riguarda la spesa.

Bareggio non è blindata: nel rispetto del decreto ministeriale, ho dato indicazione ai bareggesi di fare la spesa nei supermercati di Bareggio, visto che ne abbiamo quattro più un minimarket, per evitare di andare a pesare su quei Comuni che hanno meno supermercati.

Inoltre ho incentivato il commercio locale a domicilio di più di 20 attività diverse con l’attivazione de “Il negozio a casa tua” per ridurre al minimo gli spostamenti dei bareggesi e tutelare la loro salute.

Con il sindaco di Sedriano, abbiamo fatto un accordo verbale per cui i cittadini della Roveda, che sono più vicini all’Eurospin e al Penny Market di Bareggio, possono fare la spesa in questi due supermercati. In cambio, ai bareggesi è consentito di utilizzare il drive del Bennet: solo il drive, proprio per non affollare ulteriormente l’interno del supermercato, giustamente riservato ai sedrianesi. In ogni caso ho scritto al prefetto e sono in attesa di risposte scritte che diano eventualmente ulteriori o differenti disposizioni. Per il momento applichiamo le norme vigenti.

Fermo restando che sono il sindaco di Bareggio e devo fare gli interessi dei miei concittadini, mi preme precisare che, in un momento drammatico come questo, non è intenzione né mia né dei miei colleghi andare ad aggiungere ulteriori difficoltà a quelle che già ci sono. Anzi, si cerca di agire con buonsenso per cercare di uscire prima possibile da questo incubo.

Pur capendo l’ansia e la preoccupazione di ognuno di noi, mi permetto di invitare tutti ad avere un briciolo di pazienza e di tolleranza in più. Siamo tutti, purtroppo, sulla stessa barca. Remando tutti nella stessa direzione torneremo presto in acque sicure, ne sono convinta.”

