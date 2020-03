Ceriano – Polizia Locale impegnata nei controlli sugli spostamenti

Posti di blocco in centro e nelle frazioni. Sopralluoghi in boschi e spazi verdi

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 25 marzo 2020 – La Polizia Locale di Ceriano Laghetto è impegnata costantemente nei servizi di controllo sul rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

In settimana diversi posti di controllo sono stati istituiti in varie zone del Comune, mentre questa mattina, mercoledì 25, non è passato inosservato il blocco dei veicoli in colonna su intimazione degli agenti effettuato in pieno centro, tra via Mazzini e Piazza Diaz.

“La Polizia Locale -spiega il comandante Michele Speciale – nell’attuale inconsueto scenario, sta assumendo più che mai molteplici ruoli dimostrando una forte capacità di adattamento a circostanze impreviste, garantendo il controllo degli spostamenti delle persone e delle conseguenti motivazioni rese in dichiarazione autocertificata e all’occasione dando supporto informativo sulle novità normative repentinamente emanate dalle istituzioni”.

Dallo stesso Comandante giunge il ringraziamento ai cittadini per la comprensione e collaborazione dimostrata durante controlli. Tutti hanno esibito le autocertificazioni previste, tra le quali solo due rimarranno al vaglio degli agenti che tramite ulteriori accertamenti incrociati potrebbero procedere a denuncia dei dichiaranti qualora ritenuti responsabili di dichiarazioni non veritiere.

“Ringrazio la nostra Polizia Locale che sta effettuando i dovuti controlli con posti di blocco in punti sempre diversi, ma anche con sopralluoghi a piedi in aree verdi e boschi affinché ci sia il pieno rispetto delle misure stabilite da Governo e Regione. La situazione è nettamente migliorata nell’ultima settimana poiché i cittadini hanno compreso che bisogna rimanere a casa, ma occorre tenere alta la guardia”.

