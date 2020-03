Cesano Boscone. Si incatena davanti al Comune per chiedere aiuto contro occupazione abusiva

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 marzo 2020 – Stamane, un inquilino delle case Aler, residente in via Gramsci, 21, al Q.re Tessera, si è incatenato davanti all’ingresso del Comune per chiedere aiuto alle Istituzioni, alle quali si è rivolto, in passato anche insieme agli altri inquilini, per smuovere la macchina burocratica affinché si proceda definitivamente a risolvere la questione di un alloggio occupato abusivamente e intervenire decisivamente, come ci racconta.

La vicenda va avanti da anni e tra i residenti della scala e gli occupanti dell’alloggio occupato i rapporti si sono sempre più incrinati, soprattutto in questi giorni di quarantena, dove la convivenza forzata, ha aumentato i disagi e il rischio che la situazione peggiori.

L’uomo, dopo l’intervento della Polizia Locale, che lo ha rassicurato, dopo aver parlato, con alcuni referenti del Comune, si è liberato.

V. A.